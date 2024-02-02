Ковязин Ермолай Григорьевич
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ковязин Григорий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1780
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ковязин Григорий Емельянович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ковязин Федор Емельянович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Смерть
Неизвестно