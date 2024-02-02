Ковязин Ермолай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязин Ермолай Григорьевич

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ковязин Григорий Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ковязин Ефим Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ковязин Григорий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ковязин Федор Емельянович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Смерть
Неизвестно
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