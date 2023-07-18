Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Никита
Рождение ребёнка
1761
Сын: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Фёдор Иванов
Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Акулина Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Александрова
Смерть
Неизвестно