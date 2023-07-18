Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Акулина Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Александрова

Смерть
Неизвестно
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