Холодинин Андрей Екимов
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Холодинин Еким Никифоров
Мать: ЖенаЕкимаНеизв
Рождение ребёнка
1711
Сын: Михайла Андреева
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1712
Сын: Игнатий Андреев
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никтиа Андреев
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно