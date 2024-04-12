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Холодинин Андрей Екимов

Место рождения

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Холодинин Еким Никифоров

Мать: ЖенаЕкимаНеизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Михайла Андреева

Мать ребёнка: Авдотья

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Игнатий Андреев

Мать ребёнка: Авдотья

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Авдотья

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никтиа Андреев

Мать ребёнка: Авдотья

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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