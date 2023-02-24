Валяева (Сорокина) Устинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валяева (Сорокина) Устинья Ефимовна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

26.09.1885

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885

Отец: Сорокин Ефим Фёдорович

Мать: Сорокина Елена Григорьевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Валяев Яков Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
26.?.1909

Муж: Валяев Яков Петрович

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Валяев Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Валяев Яков Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1915

Дочь: Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Валяев Яков Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
После 1915
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