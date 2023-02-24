Валяева (Сорокина) Устинья Ефимовна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения26.09.1885
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885
Отец: Сорокин Ефим Фёдорович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Валяев Яков Петрович
Бракосочетание
26.?.1909
Муж: Валяев Яков Петрович
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
08.02.1914
Отец ребёнка: Валяев Яков Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1915
Дочь: Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Валяев Яков Петрович
Смерть
После 1915