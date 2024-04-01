Лыжина Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1860
Отец ребёнка: Лыжин Михаил Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Лыжин Михаил Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
04.12.1873
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Лыжин Михаил Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
09.07.1876
Отец ребёнка: Лыжин Михаил Казак Выс. Рявкинского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно