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Барабаш Савва Капитонович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.03.1885

Дата смерти

23.05.1886

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885

Отец: Барабаш Капитон Ильич

Мать: Барабаш Ирина Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1885г.,лист-180,зап.-9
Смерть
23.05.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-37,зап.-33
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