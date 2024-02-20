Барабаш Савва Капитонович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.03.1885
Дата смерти23.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885
Отец: Барабаш Капитон Ильич
Мать: Барабаш Ирина Ильинична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1885г.,лист-180,зап.-9
Смерть
23.05.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-37,зап.-33