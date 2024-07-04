Головина (Бакаева) Вера Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1899
Дата смерти15.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1927
Отец ребёнка: Головин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
10.11.1929
Отец ребёнка: Головин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
15.11.1935
Дочь: Стефанова (Головина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Филиппович
Бракосочетание
19.02.1960
Смерть
15.04.1978