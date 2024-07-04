Головина (Бакаева) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Бакаева) Вера Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1899

Дата смерти

15.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1927

Сын: Головин Николай Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Филиппович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1929

Сын: Головин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Филиппович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1935

Дочь: Стефанова (Головина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Филиппович

Бракосочетание
19.02.1960

Муж: Головин Иван Филиппович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.04.1978

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