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Данилова Татьяна

Место рождения

Уразмаметево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

1883 г.р.
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1888 г.р.
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1893 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Данила

Мать: не указана

Уразмаметево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
01.06.1881

Муж: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.01.1883

Сын: Евстафьев Григорий

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.05.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.12.1888

Сын: Афанасьев (Евстафьев) Степан

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.10.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.12.1893

Сын: Евстафий Тимофей Евстафиевич

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.04.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.04.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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