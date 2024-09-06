Данилова Татьяна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1881
Рождение ребёнка
02.01.1883
Сын: Евстафьев Григорий
Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)
Рождение ребёнка
08.05.1886
Рождение ребёнка
24.12.1888
Сын: Афанасьев (Евстафьев) Степан
Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)
Рождение ребёнка
02.10.1891
Рождение ребёнка
14.12.1893
Сын: Евстафий Тимофей Евстафиевич
Отец ребёнка: Ксенофонтов Евстафий (Евстерий)
Рождение ребёнка
11.04.1896
Рождение ребёнка
03.04.1897
Смерть
Неизвестно