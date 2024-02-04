Бобылева Евгения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Евгения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бобылев Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Бобылев Артемий

Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Бобылев Степан Артемович

Отец ребёнка: Бобылев Артемий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бобылева Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Бобылев Артемий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бобылева Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бобылев Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Бобылев Артемий

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бобылева Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Бобылев Артемий

Смерть
1965

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