Бобылева Евгения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бобылев Артемий
Рождение ребёнка
07.01.1913
Отец ребёнка: Бобылев Артемий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бобылева Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Бобылев Артемий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бобылева Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Бобылев Артемий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бобылева Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Бобылев Артемий
Смерть
1965