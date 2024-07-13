Лёвенштейн-Вертгейм-Розенберг Карл Томас Глава княжеского дома 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лёвенштейн-Вертгейм-Розенберг Карл Томас Глава княжеского дома

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Место рождения

Шроцберг, Германия

Дата рождения

1783

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфор Доминик Константин Князь

Мать: не указана

Шроцберг, Германия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лёвенштайн-Вертхайм-Розенберг Константин Йозеф Принц

Мать ребёнка: не указана

Клайнхойбах, Германия
Смерть
1849

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