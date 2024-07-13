Лёвенштейн-Вертгейм-Розенберг Карл Томас Глава княжеского дома
Место рожденияШроцберг, Германия
Дата рождения1783
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Лёвенштейн-Вертгейм-Рошфор Доминик Константин Князь
Мать: не указана
Шроцберг, Германия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лёвенштайн-Вертхайм-Розенберг Константин Йозеф Принц
Мать ребёнка: не указана
Клайнхойбах, Германия
Смерть
1849