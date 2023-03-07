Петров Савелий Петрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти29.01.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гордеева Христина Петрова
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Вуколовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Румянцева Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1901