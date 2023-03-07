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Петров Савелий Петрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

29.01.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гордеева Христина Петрова

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Вуколовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Румянцева Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Вуколовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Феодосия Вуколовна

Смерть
29.01.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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