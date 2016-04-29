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Buterus Emilia

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Место рождения

Dorf Brandt, Gebit Donezk

Дата рождения

06.06.1935

Дата смерти

29.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ФЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935

Отец: Genzel Heinrich

Мать: Genzel Lydia Yakob

Рождение ребёнка
15.12.1954

Дочь: Чернышева (Бутерус) Анна Генриховна

Отец ребёнка: Buterus Heinrich

Рождение ребёнка
23.09.1956

Дочь: Коняева Лидия Герриховна

Отец ребёнка: Buterus Heinrich

Смерть
29.04.2016
Letzter Wohnsitz Bad Hönningen NRW,BRD

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