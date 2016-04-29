Buterus Emilia
Место рожденияDorf Brandt, Gebit Donezk
Дата рождения06.06.1935
Дата смерти29.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935
Отец: Genzel Heinrich
Мать: Genzel Lydia Yakob
Рождение ребёнка
15.12.1954
Дочь: Чернышева (Бутерус) Анна Генриховна
Отец ребёнка: Buterus Heinrich
Рождение ребёнка
23.09.1956
Дочь: Коняева Лидия Герриховна
Отец ребёнка: Buterus Heinrich
Смерть
29.04.2016
Letzter Wohnsitz Bad Hönningen NRW,BRD