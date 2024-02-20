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(Удод) Марфа Антоновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

19.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1866

Отец: Удод Антон Стефанович

Мать: Удод Мария Терентьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1866г.лист № 66,зап.№ 33,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0453
Крещение
20.08.1866
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1866г.лист № 66,зап.№ 33,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0453 | Восприемники: Крестьяне с.Вербового : Иван Иванович Пелешко и Герасима Халявки - дочь-девица Акелина
Смерть
Неизвестно
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