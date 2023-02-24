Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Игушкина) Степанида Логинова
(Игушкина) Степанида Логинова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Логин Дорофеев
1749 г.р.
Мать
(Из Кочетовки) Авдотья Тимофеевна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Логин Дорофеев
Мать:
Авдотья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия