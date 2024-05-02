Мальченко Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальченко Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972

Отец: Лежень Анатолий

Мать: Лежень Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальченко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1989

Сын: Мальченко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Мальченко Алексей Васильевич

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