Мальченко Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972
Отец: Лежень Анатолий
Мать: Лежень Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальченко Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1989
Сын: Мальченко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Мальченко Алексей Васильевич