Просёлков Малафей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Просёлков Тимофей
Рождение ребёнка
1820
Сын: Просёлков Григорий
Мать ребёнка: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Просёлкова Мелания
Рождение ребёнка
1834
Сын: Просёлков Александр
Мать ребёнка: Просёлкова Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просёлкова Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просёлкова ?
Смерть
1833