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Просёлков Малафей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Просёлков Тимофей

Мать: Просёлкова Анна Епифоровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Просёлков Григорий

Мать ребёнка: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Просёлкова Мелания

Рождение ребёнка
1834

Сын: Просёлков Александр

Мать ребёнка: Просёлкова Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просёлкова Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просёлкова ?

Смерть
1833
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