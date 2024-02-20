Делиева (Чолпан) Акилина Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1849
Отец: Чолпан Дмитрий Юрьевич
Мать: Чолпан Варвара Пасхалова
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
26.10.1867
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО,Ф - 426-1-1, м/к-1867г. Николаевская церковь лист-125,зап-12.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1873
Сын: Делиева Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1881
Дочь: София Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно