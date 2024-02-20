Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-Й Брак // — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-Й Брак //

Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-Й Брак //

Место рождения

Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Рождение ребёнка
14.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Россия Краснодарский кр., Гулькевичский р-н, х.Черединовский
Бракосочетание
Около 1956

Жена: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Развод
Около 1960

Жена: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close