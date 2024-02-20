Денисенко / 1-Й Брак / Анатолий 1-Й Брак //
Место рожденияРоссия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Рождение ребёнка
14.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна
Россия Краснодарский кр., Гулькевичский р-н, х.Черединовский
Бракосочетание
Около 1956
Россия г.Краснодарский кр., Гюлькевичский р-н, с.Майское
Развод
Около 1960
Смерть
Неизвестно