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Цуцеров Алексей

Место рождения

Pichkiryaevo, Sasovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Pichkiryaevo, Sasovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Рождение ребёнка
23.10.1925

Сын: Цуцеров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

СССР Рязанская обл.,Сосовский р-н,с.Пичкеряево
Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Плохая Капиталина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

СССР Рязанская обл. Сасовский район с.Пичкиряе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисейкина Нина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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