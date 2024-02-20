Цуцеров Алексей
Место рожденияPichkiryaevo, Sasovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Pichkiryaevo, Sasovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Рождение ребёнка
23.10.1925
Мать ребёнка: ?
СССР Рязанская обл.,Сосовский р-н,с.Пичкеряево
Рождение ребёнка
24.08.1936
Дочь: Плохая Капиталина Алексеевна
Мать ребёнка: ?
СССР Рязанская обл. Сасовский район с.Пичкиряе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисейкина Нина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно