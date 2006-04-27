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Котельникова Светлана Алексеевна
Котельникова Светлана Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.2006
Пол
Женский
Отец
Котельников Алексей Сергеевич
1977 г.р.
Мать
Кузнецова Екатерина Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2006
Отец:
Котельников Алексей Сергеевич
Мать:
Кузнецова Екатерина Александровна
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