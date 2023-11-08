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Палий Михаил Герасимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Палий Герасим

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палий Мокрина Петровна

Рождение ребёнка
24.09.1881

Дочь: (Палий) Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Палий Мокрина Петровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Палько Иван Михайлович

Мать ребёнка: Палий Мокрина Петровна

Смерть
Неизвестно

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