Палий Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Палий Герасим
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палий Мокрина Петровна
Рождение ребёнка
24.09.1881
Дочь: (Палий) Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Палий Мокрина Петровна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Палий Мокрина Петровна
Смерть
Неизвестно