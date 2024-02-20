Корсун Филипп Гаврилович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рождения11.10.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1796
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Рождение ребёнка
1828
Сын: Корсун Николай Филиппович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корсун Прокофий Филиппович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Место жительства
Неизвестно
Россия Харьковская губ.г.Бахмут
Вместе с семьей
Смерть
Неизвестно