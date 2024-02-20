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Корсун Филипп Гаврилович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

11.10.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1796

Отец: Корсун Гаврила Емельянович

Мать: Корсунова Матрона Ильина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1796г. ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-620
Рождение ребёнка
1828

Сын: Корсун Николай Филиппович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Сын: Корсун Прокофий Филиппович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Место жительства
Неизвестно
Россия Харьковская губ.г.Бахмут
Вместе с семьей
Смерть
Неизвестно
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