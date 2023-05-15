Филиппова (Кузнецова) Клавдия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Вячеслав Алексадрович
Отец ребёнка: Филиппов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филлипов Валентин Александорвич
Отец ребёнка: Филиппов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно