Филиппова (Кузнецова) Клавдия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Кузнецова) Клавдия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Вячеслав Алексадрович

Отец ребёнка: Филиппов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филлипов Валентин Александорвич

Отец ребёнка: Филиппов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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