Черкас Илья Григорьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения10.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1912
Отец: Черкас Григорий Трифонович
Мать: Черкас Мария Артемьева
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-22,зап.-53
Смерть
Неизвестно