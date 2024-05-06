Курбонава Гулнарахон Жуманазар кизи
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1996
Дочь: Хожимуродова Мухаббатхон
Отец ребёнка: Хушнаев Иброхим Хожимурод ўғли
Рождение ребёнка
01.01.1999
Дочь: Хожимуродова Зиёдахон
Отец ребёнка: Хушнаев Иброхим Хожимурод ўғли
Рождение ребёнка
13.09.2007
Дочь: Хожимуродова Хамидахон
Отец ребёнка: Хушнаев Иброхим Хожимурод ўғли