Прыгун (Ушал) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыгун (Ушал) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прыгун Владимир Антонович

г Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прыгун Владимир Антонович

Смерть
Неизвестно
г Витебск
Похороны
Неизвестно
г Витебск Белоруссия
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