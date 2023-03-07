Злобин Николай Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1899
Сын: Злобин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Злобина Варвара Карповна
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Злобина Варвара Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Варвара Карповна
Смерть
Неизвестно