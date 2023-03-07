Злобин Николай Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Николай Василиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1899

Сын: Злобин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Злобина Варвара Карповна

Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Злобина Варвара Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Варвара Карповна

Смерть
Неизвестно
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