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Шемигон Феодора Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1915

Сын: Шомигон Домиан Лукич

Отец ребёнка: Шемигон Лука Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Наталья Лукьяновна

Отец ребёнка: Шемигон Лука Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.03.1921

Дочь: Ирина Лукьяновна

Отец ребёнка: Шемигон Лука Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемигон Лука Иванович

Смерть
Неизвестно
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