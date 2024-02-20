Шемигон Феодора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1915
Сын: Шомигон Домиан Лукич
Отец ребёнка: Шемигон Лука Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Наталья Лукьяновна
Отец ребёнка: Шемигон Лука Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.03.1921
Дочь: Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Шемигон Лука Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно