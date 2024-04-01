Морев Сергей Крест. Д. Налобиной, Сумнинской Вол. Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Морев Василий Ананин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налобина (Морева) Анна Сергеева
Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Овдюкова (Морева) Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Владимирова (Морева) Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Морев Иван Сергеев
Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова
Смерть
Неизвестно