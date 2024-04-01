Морев Сергей Крест. Д. Налобиной, Сумнинской Вол. Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Сергей Крест. Д. Налобиной, Сумнинской Вол. Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Морев Василий Ананин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налобина (Морева) Анна Сергеева

Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Овдюкова (Морева) Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Морев Герасим Сергеев

Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Владимирова (Морева) Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Морев Иван Сергеев

Мать ребёнка: Морева Аксинья Максимова

Смерть
Неизвестно

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