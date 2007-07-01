Дмитриев Станислав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Станислав Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2007

Отец: Дмитриев Павел Иванович

Мать: Дмитриева Оксана

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