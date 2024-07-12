Петрова Варвара 2жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Варвара 2жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Федор

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Федорова Ульяна

Отец ребёнка: Алексеев Федор

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Федоров Козма

Отец ребёнка: Алексеев Федор

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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