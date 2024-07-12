Петрова Варвара 2жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Федорова Ульяна
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Федоров Козма
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно