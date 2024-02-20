Фурсова (Богданчикова) Надежда Филипповна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1874
Отец: Богданчиков Филипп
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
04.11.1892
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
19.08.1893
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1896
Дочь: Агрипина Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1900
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1902
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1905
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1907
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1910
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1912
Сын: Фурсов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно