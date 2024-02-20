Фурсова (Богданчикова) Надежда Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Богданчикова) Надежда Филипповна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Богданчиков Филипп

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
04.11.1892

Муж: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
19.08.1893

Сын: Фурсов Самуил Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1896

Дочь: Агрипина Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1900

Сын: Фурсов Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Фурсов Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Фурсов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1910

Сын: Фурсов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1912

Сын: Фурсов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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