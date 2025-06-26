Стругов Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Стругов Фёдор

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1898

Супруги
Стругова Александра Александровна1845 г.р.
Дети
Стругова Анна ФёдоровнаОколо 1870 г.р.
Стругова Александра ФёдоровнаОколо 1877 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стругова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Стругова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна

Костино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Стругова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна

Костино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд

Рождение ребёнка
1882

Сын: Стругов Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.07.1898

Дочь: Александрова (Стругова) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна

Костино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд

В документах - деревня Сидоряты

Смерть
1898

Мы используем куки для улучшения работы сайта.