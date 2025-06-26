Стругов Фёдор
мужской, родился Неизвестно
умер 1898
Супруги
Стругова Александра Александровна1845 г.р.
Дети
Стругова Анна ФёдоровнаОколо 1870 г.р.
Стругова Александра ФёдоровнаОколо 1877 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Стругова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Стругова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.1898
Дочь: Александрова (Стругова) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Стругова Александра Александровна
Смерть
1898