Мелания Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кулаков Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Домна Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иов Павлович

Отец ребёнка: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Борисович

Смерть
Неизвестно

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