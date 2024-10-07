Мелания Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Домна Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иов Павлович
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Борисович
Смерть
Неизвестно