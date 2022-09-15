Зенков Рудольф Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1947
Дата смерти15.09.2022
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1947
Отец: Зенков Владимир Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова ??
Мать ребёнка: Зенкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Зенкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкова Мария
Рождение ребёнка
27.03.1987
Сын: Зенков Алексей Рудольфович
Мать ребёнка: Зенкова Людмила Николаевна
Смерть
15.09.2022