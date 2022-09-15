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Зенков Рудольф Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1947

Дата смерти

15.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1947

Отец: Зенков Владимир Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова ??

Мать ребёнка: Зенкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Зенкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Мария

Рождение ребёнка
27.03.1987

Сын: Зенков Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Зенкова Людмила Николаевна

Смерть
15.09.2022

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