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Пыжов Александр Николаевич
Пыжов Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.1978
Пол
Мужской
Отец
Булынин Николай Александрович
Мать
(Пыжова) Валентина Александровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1978
Отец:
Булынин Николай Александрович
Мать:
Валентина Александровна
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