Фещенко Федот Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894
Бракосочетание
20.01.1913
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.81об].png
Рождение ребёнка
22.07.1914
Дочь: Фещенко Мария Федоровна
Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Прокопьевна
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.129об].png
Рождение ребёнка
12.04.1923
Сын: Фещенко Инокентий Федорович
Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.02.1925
Дочь: Фещенко Антонида Федоровна
Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Прокопьевна
[ГАНО. Р-2189, оп.1, д.1069 стр. 10]
Смерть
Неизвестно