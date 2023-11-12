Фещенко Федот Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФещенко Федот Акимович

Фещенко Федот Акимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1894

Отец: Фещенко Аким Ефимович

Мать: Фещенко Екатерина Леонтьевна

Бракосочетание
20.01.1913

Жена: Фещенко Татьяна Прокопьевна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.81об].png
Рождение ребёнка
22.07.1914

Дочь: Фещенко Мария Федоровна

Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Прокопьевна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.129об].png
Рождение ребёнка
12.04.1923

Сын: Фещенко Инокентий Федорович

Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.02.1925

Дочь: Фещенко Антонида Федоровна

Мать ребёнка: Фещенко Татьяна Прокопьевна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.1, д.1069 стр. 10]
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close