(Krammi) Justina Tr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Krammi) Justina Tr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Krammi Johanns

Мать: не указана

Бракосочетание
02.04.1879

Муж: Meldo Abram Joh

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1880

Сын: Meldo Johann

Отец ребёнка: Meldo Abram Joh

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna T

Отец ребёнка: Meldo Abram Joh

Смерть
Неизвестно
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