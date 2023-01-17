(Krammi) Justina Tr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Krammi Johanns
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1879
Муж: Meldo Abram Joh
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1880
Сын: Meldo Johann
Отец ребёнка: Meldo Abram Joh
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anna T
Отец ребёнка: Meldo Abram Joh
Смерть
Неизвестно