Жаров Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Ольга Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Жарова) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Жарова Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Жарова) Зинаида Евгеньевна
Мать ребёнка: Жарова Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Жарова) Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Жарова Ольга Ефимовна
Смерть
Неизвестно