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Жаров Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926

Отец: Жаров Александр Алексеевич

Мать: Жарова (Абрамова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Ольга Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Жарова) Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Жарова Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Жарова) Зинаида Евгеньевна

Мать ребёнка: Жарова Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Жарова) Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Жарова Ольга Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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