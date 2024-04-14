Филиппова Анисья Назаровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Филиппова Надежда Арсеньевна
Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Филиппова Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пасхина (Филиппова) Евгения Арсеньевна
Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович
Смерть
Неизвестно