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Филиппова Анисья Назаровна

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Арсений Данилович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Филиппова Надежда Арсеньевна

Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Филиппова Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Филиппов Ефим Арсеньевич

Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пасхина (Филиппова) Евгения Арсеньевна

Отец ребёнка: Филиппов Арсений Данилович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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