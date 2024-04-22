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Медведев Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.10.1900

Жена: Медведева Анастасия Дмитриевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1900 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: солдат Григорий Гаврилов Лету... Показать все
Смерть
Неизвестно
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