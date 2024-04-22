Медведев Кузьма Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
25.10.1900
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1900 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: солдат Григорий Гаврилов Лету... Показать все
Смерть
Неизвестно