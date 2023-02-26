Марфа Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти13.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Денисов
Отец ребёнка: Денисий Авраамов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кирилл Денисов
Отец ребёнка: Денисий Авраамов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Денисова
Отец ребёнка: Денисий Авраамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисий Авраамов
Смерть
13.06.1808