Марфа Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

13.06.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Денисов

Отец ребёнка: Денисий Авраамов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кирилл Денисов

Отец ребёнка: Денисий Авраамов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Денисова

Отец ребёнка: Денисий Авраамов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисий Авраамов

Смерть
13.06.1808
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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