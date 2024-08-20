Клушанцев Пётр Иванович
Место рожденияСтарица
Дата рождения12.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1864
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
16.06.1864
Бракосочетание
15.02.1888
Рождение ребёнка
30.11.1888
Сын: Клушанцев Василий Петрович
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Рождение ребёнка
10.05.1890
Сын: Клушанцев, Мл. Иван Петрович
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Рождение ребёнка
10.06.1892
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Рождение ребёнка
07.02.1894
Дочь: Антошина (Клушанцева) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Рождение ребёнка
25.03.1896
Дочь: Павлова (Клушанцева) Мария Петровна
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Брунс (Клушанцева) Вера Петровна
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Дубровская (Клушанцева) Елена Петровна
Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна
Смерть
Неизвестно