Клушанцев Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлушанцев Пётр Иванович

Клушанцев Пётр Иванович

Место рождения

Старица

Дата рождения

12.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1864

Отец: Клушанцев Иван Петрович

Мать: Клушанцева (Чернятина) Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
16.06.1864
Бракосочетание
15.02.1888

Жена: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
30.11.1888

Сын: Клушанцев Василий Петрович

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
10.05.1890

Сын: Клушанцев, Мл. Иван Петрович

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Клушанцев Борис Петрович

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
07.02.1894

Дочь: Антошина (Клушанцева) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
25.03.1896

Дочь: Павлова (Клушанцева) Мария Петровна

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Брунс (Клушанцева) Вера Петровна

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Дубровская (Клушанцева) Елена Петровна

Мать ребёнка: Клушанцева (Руткевич) Софья Константиновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.