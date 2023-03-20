Тизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна

Тизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Богданов Александр Николаевич

Мать: ?

Бракосочетание
1894

Муж: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Тизенгаузен Орест Сергеевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Тизенгаузен Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кильман Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бессель Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
17.05.1902

Дочь: Шелякин Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
23.08.1905

Дочь: Розен Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
1962
Париж
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close