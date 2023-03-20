Тизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Богданов Александр Николаевич
Мать: ?
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тизенгаузен Орест Сергеевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тизенгаузен Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кильман Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бессель Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
17.05.1902
Дочь: Шелякин Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
23.08.1905
Дочь: Розен Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
1962
Париж