Саенко (Малич) Мария Христофоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1909
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Малич Христофор Григорьевич
Мать: Малич София Андреевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенко Иван Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002
Украина Донецкая обл.,г.Мариуполь