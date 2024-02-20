Саенко (Малич) Мария Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Малич) Мария Христофоровна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1909

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Малич Христофор Григорьевич

Мать: Малич София Андреевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенко Иван Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенко Иван Илларионович

Смерть
2002
Украина Донецкая обл.,г.Мариуполь
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