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Кириллъ

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Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсунской округи

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1724 г.р.

Жена

1756 г.р.

Дети

1774 г.р.
1776 г.р.
1780 г.р.
1782 г.р.
1787 г.р.
1789 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: Ирина Семенова

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лукьянъ

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Савелий

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Егоръ

Мать ребёнка: Домна Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Иванова

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