Кириллъ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсунской округи
Дата рождения1756
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: Ирина Семенова
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лукьянъ
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савелий
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Егоръ
Мать ребёнка: Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Иванова