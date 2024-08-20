Никитина Пераскева Филипповна 28.07.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина Пераскева Филипповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1829 ст.

Отец: Никитин Филипп Никитич

Мать: Кириллова Татьяна Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.07.1852 ст.

Муж: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Корнилий Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1853 ст.

Дочь: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева (Ефремова) Елена Корнелиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Корнилий Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1857 ст.

Дочь: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Агрипина Корнелиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Корнилий Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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