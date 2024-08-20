Никитина Пераскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения28.07.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1829 ст.
Бракосочетание
20.07.1852 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1853 ст.
Дочь: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева (Ефремова) Елена Корнелиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Корнилий Ефремович
Рождение ребёнка
17.06.1857 ст.
Дочь: Васильева-Лаврентьева-Тимофеева-Кошелева (Ефремова) Агрипина Корнелиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев-Тимофеев-Кошелев (Васильев) Корнилий Ефремович
Смерть
Неизвестно