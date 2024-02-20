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Челбарах Ставрул Полихронович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Челбарах Полихрон Ставрулович

Мать: Челбарах Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896

Сын: Челбарах Василий Ставрулович

Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Лазаревна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915

Сын: Челбарах Антон Ставрулович

Мать ребёнка: Челбарах Вера Лазаревна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1920

Сын: Челбарах Федор Ставрулович

Мать ребёнка: Челбарах Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челбарах Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челбарах Вера Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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