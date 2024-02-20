Челбарах Ставрул Полихронович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1896
Сын: Челбарах Василий Ставрулович
Мать ребёнка: Челбарах Кириакия Лазаревна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915
Сын: Челбарах Антон Ставрулович
Мать ребёнка: Челбарах Вера Лазаревна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1920
Сын: Челбарах Федор Ставрулович
Мать ребёнка: Челбарах Мария Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челбарах Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челбарах Вера Лазаревна
Смерть
Неизвестно