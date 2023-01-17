Макаров Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Макаров Илья
Мать ребёнка: Макарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Никифор
Мать ребёнка: Макарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первова Ефимия
Мать ребёнка: Макарова ?
Смерть
Неизвестно