Макаров Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Илларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Макаров Илья

Мать ребёнка: Макарова ?

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Никифор

Мать ребёнка: Макарова ?

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первова Ефимия

Мать ребёнка: Макарова ?

Смерть
Неизвестно
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