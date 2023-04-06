Титова (Карташова) Матрена
Место рождения
Дата рождения05.11.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1849
Отец: Карташовъ Михаилъ
Мать: Карташова Авдотья
Бракосочетание
16.02.1869
Муж: Титовъ Вонифатій
Рождение ребёнка
16.01.1870
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Титовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1875
Сын: Титовъ Стефанъ
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Сын: Титовъ Василій
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Рождение ребёнка
04.10.1880
Сын: Титовъ Петръ
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Александровка
Рождение ребёнка
30.04.1883
Дочь: Титова Пелагея
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Александровка
Рождение ребёнка
04.04.1888
Дочь: Акулинушкина Ирина
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
хуторъ Каскинъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кокушкина Анна Вонифатьева
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Стефанъ
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокина Стефанида Полифантьева
Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій