Титова (Карташова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Карташова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1849

Отец: Карташовъ Михаилъ

Мать: Карташова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1869

Муж: Титовъ Вонифатій

Рождение ребёнка
16.01.1870

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Титовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Титовъ Стефанъ

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Титовъ Василій

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Рождение ребёнка
04.10.1880

Сын: Титовъ Петръ

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Александровка
Рождение ребёнка
30.04.1883

Дочь: Титова Пелагея

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Александровка
Рождение ребёнка
04.04.1888

Дочь: Акулинушкина Ирина

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

хуторъ Каскинъ
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кокушкина Анна Вонифатьева

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Стефанъ

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокина Стефанида Полифантьева

Отец ребёнка: Титовъ Вонифатій

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